জাবিতে রাজাকারের কুশপুতুল দাহ

জুলাই গণ অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার-আলবদর, একাত্তরের গণহত্যাকারীদের ছবি প্রদর্শনীর প্রতিবাদে রাজাকারদের কুশপুতুল দাহ ও মশাল মিছিল করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) প্রগতিশীল শিক্ষার্থীরা।
গতকাল রাত ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে একটি মশাল মিছিল বের করেন তারা। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সালাম-বরকত হল সংলগ্ন সড়ক হয়ে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হল, ২১ নম্বর আবাসিক হল ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল সংলগ্ন সড়ক ঘুরে পুনরায় বটতলায় গিয়ে শেষ হয়।
পরে সেখানে রাজাকারের কুশপুতুল দাহ শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন তারা। তবে মশাল মিছিল চলার সময় ছাত্রদের হলগুলো থেকে ‘ভুয়া ভুয়া’, ‘শাহবাগী শাহবাগী’ স্লোগান দিতে শোনা যায়। সংক্ষিপ্ত সমাবেশে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সংগঠক সোহাগি সামিয়া বলেন, আমরা বারবার দেখেছি ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে ’২৪-এর গণ অভ্যুত্থানের মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। জুলাই আন্দোলনের ‘তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার’, ‘কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার’, এ স্লোগানটি ব্যবহার করে তারা মুক্তিযুদ্ধের রাজাকার শব্দকে নরমালাইজড করার চেষ্টা করছে। রাজাকারদের নেতা হিসেবে মানে বলেই শিবির ও জামায়াত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজাকারদের ছবি প্রদর্শন করেছে।