২৬০ শিক্ষার্থী পেল স্কুল ব্যাগ

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার তারাশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৬০ শিক্ষার্থীকে স্কুলব্যাগ দেওয়া হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুম বিল্লাহ প্রধান অতিথি হিসেবে শিক্ষার্থীর হাতে এ উপহার তুলে দেন। এ সময় সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এস এম শাহজাহান সিরাজ, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা আবু তাহের হেলাল, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা বাসুদেব বিশ্বাসসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুম বিল্লাহ বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের উৎসাহ এবং পড়ালেখায় আগ্রহ বাড়াতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে টিআর প্রকল্পের আওতায় এ স্কুলব্যাগ দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই, অর্থের অভাবে কারও যেন লেখাপড়া বন্ধ না হয়।’