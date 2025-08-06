মাগুরায় নানা আয়োজনে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালিত

ঐতিহাসিক জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে মাগুরায় শহীদদের স্মরণে নানা কর্মসূচি পালন করেছে জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন।
এ উপলক্ষে রবিবার সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শহরের বরুনাতৈল গ্রামে ৪ আগস্ট নিহত শহীদ মেহেদী হাসান রাব্বির কবর জিয়ারত ও জেলার আরও ১০ জন শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।
পরে সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা অডিটোরিয়ামে জেলা প্রশাসক মো. অহিদুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে শহীদ পরিবারের সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শহীদ পরিবারের স্বজনরা তাদের অসহায়ত্ব ও অনুভূতির কথা তুলে ধরেন এবং জুলাই সনদ ঘোষণা ও দোষীদের বিচার দ্রুত নিশ্চিত করার দাবি জানান।
অনুষ্ঠানে শহীদ পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মিনা মাহমুদা, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলী আহমেদ, সদস্য সচিব মানোয়ার হোসেন খান, জেলা জামায়াতের আমির এমবি বাকের সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
এছাড়াও জেলা জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পৃথকভাবে শহরে বিজয় মিছিল বের করে। পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।
বিডি প্রতিদিন/আশিক