ধানের শীষকে বিজয়ী করতে হবে

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, নির্বাচন পর্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি মোকাবিলা করে ধানের শীষকে আগামীতে বিজয়ী করে তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। চট্টগ্রামে গতকাল জুলাই গণ অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি, উত্তর ও দক্ষিণ জেলা বিএনপি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন, বিএনপির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান শামীম, শ্রমবিষয়ক সম্পাদক এ এম নাজিম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ভিপি হারুনুর রশিদ, মীর হেলাল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হুম্মাম কাদের চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ইদ্রিস মিয়া প্রমুখ। এ সময় বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ১৭ বছরের আন্দোলনে সফলভাবে তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা ফ্যাসিস্ট বিদায় করতে পেরেছি। বাংলাদেশের মানুষ তারেক রহমানের ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে। নির্বাচনের ঘোষণা আসায় দেশবাসী স্বস্তিতে আছে। আমাদের সজাগ থাকতে হবে, ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে যাতে নির্বাচনে কোনো বাধা না আসে।