ভারতে বাংলাদেশিকে নির্যাতন ভিডিও পাঠিয়ে মুক্তিপণ দাবি

ভারতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলার রুহিয়া মানিক খাড়ি গ্রামের মিঠুন (২২) অপহরণ হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। অপহরণকারীরা তার পরিবারের কাছে নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে মুক্তিপণ দাবি করেছে, না দিলে হত্যার হুমকি দিয়েছে।
মিঠুনের ভাই শাহজাহান আলী জানান, মিঠুন কয়েক বছর ধরে পাঞ্জাবের একটি ইটভাটায় রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। গত কয়েক দিন থেকে তার সঙ্গে পরিবারের কোনো যোগাযোগ ছিল না। গতকাল সকালে ভারতীয় একটি নম্বর থেকে মিঠুনের পরিবারের কাছে ফোন আসে। ফোনে অপহরণকারীরা আড়াই লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। মুক্তিপণের টাকা না দিলে তারা ওকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। এ ঘটনায় মা ১৭ জনকে আসামি করে হরিপুর থানায় অভিযোগ দিয়েছেন।
পরিবারের সদস্যরা জানান, ভিডিওটিতে দেখা যায় অপহরণকারীরা মিঠুনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নির্যাতন করছে। মিঠুনকে চরমভাবে ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। অপহরণের সঙ্গে জড়িতরা হরিপুর উপজেলারই বাসিন্দা এবং তারা ভারতের কাশ্মীর অংশে কাজ করেন বলে জানা গেছে। মিঠুনকে উদ্ধারে স্থানীয় প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে সহযোগিতা চেয়েছে তার পরিবারের সদস্যরা। এ বিষয়ে হরিপুর থানার ওসি জাকারিয়া মন্ডল বলেন, একটি অভিযোগ থানায় এসেছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।