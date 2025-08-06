ওএসডি হওয়া ৭৬ পুলিশ কর্মকর্তাকে একযোগে পদায়ন

বাংলাদেশ পুলিশের ডিআইজি, অতিরিক্ত ডিআইজি এবং পুলিশ সুপার (এসপি) পদমর্যাদার ৭৬ জন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওএসডি) একযোগে পদায়ন করা হয়েছে।
আজ বুধবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখার উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ পদায়নের তথ্য জানানো হয়।
এর আগে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তিনটি পৃথক প্রজ্ঞাপনে পুলিশের ৮২ জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়েছিল। ওই তালিকায় একজন অতিরিক্ত আইজিপি, ১৩ জন ডিআইজি, অর্ধশতাধিক অতিরিক্ত ডিআইজি এবং ১৫ জন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।
নতুন পদায়নের আওতায় ৭৬ জন কর্মকর্তাকে দেশের বিভিন্ন রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে, পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার (পিটিসি) এবং রাজশাহীর সারদায় সংযুক্ত করা হয়েছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের অংশ হিসেবেই এ পদায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।
বিডি প্রতিদিন/জুনাইদ