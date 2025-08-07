সাবেক নৌবাহিনী প্রধান মাহবুব আলী খানের মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া মাহফিল

সাবেক নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত রাতে মরহুমের ধানমন্ডির বাসভবনে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাহফিলে মরহুম মাহবুব আলী খানের সহধর্মিণী ইকবাল মান্দ বানু, লন্ডন থেকে মাহবুব আলী খানের ছোট মেয়ে জুবাইদা রহমান এবং তাঁর স্বামী বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, তাঁদের মেয়ে জাইমা রহমান ভার্চুয়ালি অংশ নেন। এ ছাড়া পরিবারের সদস্যসহ বিএনপির সালাহউদ্দিন আহমেদ, ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, নিতাই রায়চৌধুরী, ইসমাইল জবিহউল্লাহ, আমান উল্লাহ আমান, জহির উদ্দিন স্বপন, ফজলে এলাহী আকবর, আতিকুর রহমান রুমন প্রমুখ অংশ নেন মিলাদে। ১৯৮৪ সালের ৬ আগস্ট মাহবুব আলী খান মারা যান।
শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সঙ্গে নৌবাহিনী প্রধান মাহবুব আলী খান পরে সরকারের মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।