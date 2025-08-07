প্রিমিয়ারেই খেলবে ফকিরেরপুল

রেলিগেশন মুক্ত হলেও আসন্ন ফুটবল মৌসুমে ইয়ংমেন্স ফকিরেরপুলের খেলা নিয়ে সংশয় জেগেছিল। কেননা মৌসুম শেষ হওয়ার পরও উজবেকিস্তানের ফুটবলারের পারিশ্রমিক শোধ করেনি। এতে উজবেক ফুটবলার ফিফার কাছে নালিশ করলে তাদের দলবদল স্থগিত করেছিল। বকেয়ার পরিমাণ ছিল ২৫ লাখ টাকা। অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ফকিরেরপুল কোনো টুর্নামেন্টে খেলতে পারবে না। এখন সব জটিলতা কেটে গেছে। বকেয়া পরিশোধ করায় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগসহ সব আসরে খেলতে পারবে ফকিরেরপুল। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আলী বলেন, ‘দলবদলের অল্প দিন বাকি থাকলেও আমরা স্থানীয় ও বিদেশি ফুটবলার সংগ্রহ করব। ফিফা নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। সবার সহযোগিতায় তা সম্ভব হয়েছে।
প্রকাশ: ০০:০০, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
প্রিমিয়ারেই খেলবে ফকিরেরপুল
ক্রীড়া প্রতিবেদক
