বাংলাদেশের ম্যাচসহ আজকের খেলার সূচি

আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ত দিন কাটাতে যাচ্ছে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ দল। জিম্বাবুয়ের মাটিতে চলমান ত্রিদেশীয় যুব ওয়ানডে সিরিজে আজ তারা মুখোমুখি হচ্ছে শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকার অনূর্ধ্ব-১৯ দলের।
ত্রিদেশীয় যুব ওয়ানডে সিরিজ
ম্যাচ: বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা অনূর্ধ্ব-১৯
সময়:বাংলাদেশ সময় দুপুর ১টা ১৫ মিনিট
সরাসরি সম্প্রচার: ইউটিউব / জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের অফিশিয়াল চ্যানেল
এদিকে, ইংল্যান্ডে চলমান ‘দ্য হানড্রেড’ টুর্নামেন্টে আজ মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার ও সাউদার্ন ব্রেভ।
দ্য হানড্রেড (পুরুষ বিভাগ)
ম্যাচ: ম্যানচেস্টার বনাম সাউদার্ন ব্রেভ
সময়: রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি সম্প্রচার: সনি স্পোর্টস ৫
বিডি প্রতিদিন/মুসা