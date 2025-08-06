চোটে ছিটকে গেলেন নিউজিল্যান্ডের আরও এক পেসার

জিম্বাবুয়ে সফরের দ্বিতীয় টেস্টের আগে বড় ধাক্কা খেল নিউজিল্যান্ড। পিঠের চোটের কারণে উইল ও'রোক বাদ পড়েছেন বুলাওয়ায়োতে অনুষ্ঠেয় ম্যাচ থেকে। এর আগে পেসার ন্যাথান স্মিথকেও চোটের জন্য হারিয়েছিল কিউইরা।
প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনেই পিঠে অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন ও’রোক। সেই চোট থেকেই পুরোপুরি সেরে না উঠায় দ্বিতীয় টেস্টে তাকে খেলানো হবে না বলে নিশ্চিত করেছে টিম ম্যানেজমেন্ট।
ও’রোকের জায়গায় প্রথম টেস্ট চলাকালীন স্কোয়াডে যুক্ত হওয়া বেন লিস্টার এখন দলের সঙ্গে থাকবেন। বাঁহাতি এই পেসার হতে পারেন একাদশে স্মিথ বা ও’রোকের পরিবর্তে।
টেস্ট ক্যারিয়ারের শুরুটা ভালো করেছেন ও’রোক। এখন পর্যন্ত ১১ টেস্টে তার উইকেট সংখ্যা ৩৯। যদিও প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে উইকেটশূন্য ছিলেন, দ্বিতীয় ইনিংসে নেন ৩টি উইকেট।
দ্বিতীয় টেস্টে নিউ জিল্যান্ডের একাদশে দুই পরিবর্তন এখন প্রায় নিশ্চিত। সম্ভাব্য তিন বিকল্প হলেন—জ্যাকারি ফোকস, জ্যাকব ডাফি ও ম্যাট ফিশার। ফোকস ও ডাফি ইতিমধ্যেই সীমিত ওভারের ক্রিকেটে জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন। টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানে আছেন ডাফি। অন্যদিকে, ফিশার একাদশে সুযোগ পেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হবে তার।
দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে বৃহস্পতিবার। সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে নিউ জিল্যান্ড, যারা প্রথম টেস্টে ৯ উইকেটে জিম্বাবুয়েকে হারায়।
বিডি প্রতিদিন/মুসা