ওভাল টেস্টে বল হাতে বিধ্বংসী পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন ভারতের পেসার মোহাম্মদ সিরাজ। টেস্ট বোলারদের আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ে ক্যারিয়ার সেরা ১৫তম স্থানে উঠে এসেছেন তিনি।
বুধবার প্রকাশিত সাপ্তাহিক হালনাগাদে দেখা গেছে, সিরাজের অবস্থানের উন্নতি হয়েছে ১২ ধাপ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ টেস্টে ম্যাচসেরা পারফরম্যান্সের সুবাদে এই অগ্রগতি। ওভালের ঐতিহাসিক সেই টেস্টে সিরাজ নেন ম্যাচে ৯ উইকেট। এর মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ছিল ৫ উইকেটের ঝলক।
সিরাজের আগের সেরা অবস্থান ছিল ১৬তম, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে।
সিরাজের সঙ্গে জুটি বেঁধে ইংলিশ ব্যাটিং লাইনআপ ধসিয়ে দেন প্রাসিধ কৃষ্ণা। দুই ইনিংসে ৪টি করে উইকেট নেওয়ার পুরস্কার হিসেবে তিনি এগিয়ে গেছেন ২৫ ধাপ, বর্তমানে অবস্থান করছেন ৫৯তম স্থানে।
এই ম্যাচেই তারা একসঙ্গে গড়েছেন একটি রেকর্ড- ১৯৬৯ সালের পর প্রথমবারের মতো ভারতের কোনো বোলিং জুটি টেস্টের দুই ইনিংসেই ৪ বা তার বেশি উইকেট নিল।
ওভালে হারলেও ইংল্যান্ডের দুই তরুণ পেসার গাস অ্যাটকিনসন ও জশ টং নজর কাড়েন দুর্দান্ত বোলিংয়ে। দুজনেই নেন ম্যাচে ৮টি করে উইকেট।
এর ফলে অ্যাটকিনসন প্রথমবারের মতো প্রবেশ করেছেন র্যাঙ্কিংয়ের সেরা দশে, তিনি এখন যৌথভাবে দশম (মিচেল স্টার্কের সঙ্গে)। আর জশ টং ১৪ ধাপ এগিয়ে এখন ৪৬তম স্থানে।
এদিকে, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৯ উইকেটে জেতা টেস্টে ৯ উইকেট নেওয়ার সুবাদে ম্যাট হেনরি উঠে এসেছেন ক্যারিয়ার সেরা ৪ নম্বরে। প্রথমবারের মতো তিনি ছুঁয়েছেন ৮০০ রেটিং পয়েন্টের মাইলফলক (৮১৭ পয়েন্ট)।
বিডি প্রতিদিন/মুসা