দিনাজপুরে শুভসংঘের স্বেচ্ছাসেবী ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত

দিনাজপুরে বসুন্ধরা শুভসংঘ আয়োজিত ‘স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট- সিজন ২’-এর জমজমাট ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দিনাজপুর সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত এ ফাইনালে মুখোমুখি হয় কলেজের দুই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন- রেড ক্রিসেন্ট ও বাঁধন।
উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে বাঁধন দল রেড ক্রিসেন্টকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খেলোয়াড়দের ক্রীড়াসুলভ আচরণ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও উৎসবমুখর পরিবেশ পুরো টুর্নামেন্টকে করে তোলে প্রাণবন্ত ও স্মরণীয়।
খেলা শেষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এ. কে. এম. আবদুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক।
তারা চ্যাম্পিয়ন ও রানার-আপ দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এবং অংশগ্রহণকারী সব সংগঠন ও আয়োজক শুভসংঘকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মো. দেলোয়ার হোসেন, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. জহিরুল হক, বিভাগীয় প্রধান মো. লাল মিয়া, ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মো. শরীফুল ইসলাম এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সঞ্জীব কুমার সাহা। তাদের উপস্থিতি পুরো অনুষ্ঠানকে আরও উৎসাহব্যঞ্জক করেছে।
সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও সাবলীল সঞ্চালনায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন বসুন্ধরা শুভসংঘের একদল তরুণ সদস্য।
আয়োজনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন বসুন্ধরা শুভসংঘ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. ইয়াছির আরাফাত, দিনাজপুর সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি মো. স্বপন আলী, ক্রীড়া সম্পাদক জ্যোতির্ময় রায়, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রদিপা রানী এবং কার্যকরী সদস্য প্রদিপা, খাদিজা ও আতিক। তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় পুরো আয়োজনটি হয় অত্যন্ত সফল ও প্রশংসনীয়।
অতিথিরা বলেন, তরুণদের এই আন্তরিকতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রমাণ করে- একসঙ্গে কাজ করলে যেকোনো উদ্যোগই সফল করা সম্ভব। বসুন্ধরা শুভসংঘ সবসময়ই ‘শুভ কাজে সবার পাশে’ এই মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী থেকে সমাজের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।
আয়োজক কমিটি জানায়, ভবিষ্যতেও এ ধরনের ইতিবাচক ও শিক্ষণীয় উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে এগিয়ে নিতে এবং সামাজিক উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার পরিকল্পনা রয়েছে শুভসংঘের।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ