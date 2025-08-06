স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূতি উপলক্ষে ঝিনাইদহে বিজয় র্যালি করেছে বিএনপি। জেলা বিএনপির আয়োজনে বুধবার (৬ আগস্ট) সকালে শহরের উজির আলী স্কুলের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়।
র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এতে জেলা, উপজেলা, পৌর বিএনপি, যুবদল, শ্রমিকদল, কৃষকদলসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের হাজার হাজার নেতাকর্মী অংশ নেয়।
র্যালি শেষে শহীদ মিনার চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ। সমাবেশে জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডভোকেট এমএ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান, কেন্দ্রীয় নেতা আমিরুল খাঁন শিমুল, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ বিশ্বাস ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পপপু ও জেলা যুবদলের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম পিন্টুসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, একদলীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণ যে আন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছে, তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।
তারা বলেন, এই বিজয়ের পেছনে দেশের সাধারণ মানুষের ত্যাগ ও বিএনপির নেতৃত্বে আন্দোলনের অবদান চিরস্মরণীয়।
সমাবেশে ভবিষ্যতে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।
