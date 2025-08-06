নতুন সরকারের মন্ত্রীদের বাড়ি গাড়ির প্রস্তুতি

আগামী ফেব্রুয়ারিতেই অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সেই নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার গঠিত হবে সেই সরকারের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের জন্য নতুন গাড়ি কেনার প্রক্রিয়া এরই মধ্যে শুরু করে দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে তাদের জন্য রাজধানীতে আবাসনের বিষয়েও কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। নতুন সরকার গঠিত হলে যেন তাৎক্ষণিকভাবে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের যানবাহন ও আবাসন নিয়ে জটিলতা তৈরি না হয়, সেজন্য আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে সূত্র জানিয়েছে। সূত্র জানায়, গাড়ির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আজ একটি আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোখলেসুর রহমান। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। অন্যদিকে আগামী সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের রাজধানীতে আবাসন নিশ্চিতে নতুন বাসা চিহ্নিত করতে মাঠপর্যায়ে কাজ শুরু করেছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিদর্শন শেষে গত ২০ জুলাই একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। সবমিলিয়ে আগামী সরকার গঠনের আগে থেকেই প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত প্রস্তুতি নিচ্ছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বলেন, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হতে পারে। সেই হিসেবে সময় আছে আর ছয় মাস। নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠিত হলে যেন তাৎক্ষণিকভাবে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের যানবাহন ও আবাসন নিয়ে জটিলতা না হয়, সেজন্য আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এটি একটি রুটিন প্রশাসনিক কার্যক্রম, যাতে নতুন সরকারের কাজ শুরুর সময় কোনো ধরনের বিঘ্ন না ঘটে।
প্রকাশ: ০০:০০, বুধবার, ০৬ আগস্ট, ২০২৫ আপডেট: ০২:২০, বুধবার, ০৬ আগস্ট, ২০২৫
আজ আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠক
নতুন সরকারের মন্ত্রীদের বাড়ি গাড়ির প্রস্তুতি
নিজস্ব প্রতিবেদক
