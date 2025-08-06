বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
প্রকাশ: ১১:৪৬, বুধবার, ০৬ আগস্ট, ২০২৫ আপডেট: ১১:৪৯, বুধবার, ০৬ আগস্ট, ২০২৫
টেক ওয়ার্ল্ড

স্বচালিত গাড়ি নিয়ে ভুল তথ্য, মাস্কের বিরুদ্ধে শেয়ারহোল্ডারদের মামলা

অনলাইন ডেস্ক
ইলন মাস্ক

স্বচালিত যানবাহন প্রযুক্তি নিয়ে ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগে ইলন মাস্ক ও তার কোম্পানি টেসলার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন শেয়ারহোল্ডাররা। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের অস্টিনের একটি ফেডারেল আদালতে এ মামলা করা হয়।

মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, টেসলা তাদের স্বচালিত গাড়ি—বিশেষ করে রোবোট্যাক্সি—সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ঝুঁকি গোপন করেছে। এতে করে বাজারে কোম্পানির ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয় এবং শেয়ারমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়।

 

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালের ১৯ এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের ২২ জুন পর্যন্ত যেসব বিনিয়োগকারী টেসলার শেয়ার রেখেছিলেন, তাদের পক্ষেই এই ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

 

মামলার পেছনে মূল কারণ হিসেবে ধরা হয়েছে ২০২৫ সালের জুনে অনুষ্ঠিত টেসলার রোবোট্যাক্সি পরীক্ষামূলক চালনাকে। ওই পরীক্ষায় দেখা গেছে, স্বচালিত গাড়িগুলো অতিরিক্ত গতি তুলছে, হঠাৎ ব্রেক করছে, রাস্তার বাঁধে উঠছে, ভুল লেনে ঢুকছে এবং যাত্রীদের ব্যস্ত সড়কের মাঝখানে নামিয়ে দিচ্ছে।

এই ঘটনায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয় এবং টানা দুই দিন কোম্পানির শেয়ারের দাম ৬.১ শতাংশ কমে যায়।

এদিকে ইলন মাস্ক সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন, সান ফ্রান্সিসকোতে সীমিত পরিসরে রোবোট্যাক্সি সেবা চালু করা হবে। এর আগে, টেক্সাসের অস্টিন শহরে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু গাড়ি নির্দিষ্ট এলাকায় চালানো হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই সেবা নেভাডা, অ্যারিজোনা এবং ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যেও চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

তবে, রোবোট্যাক্সি সেবা পুরোপুরি চালুর জন্য বিভিন্ন রাজ্যের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার অনুমোদন প্রয়োজন। বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়ায় এখনো টেসলা প্রয়োজনীয় পারমিট পায়নি।

সেবাটি শুধু আমন্ত্রিত কিছু ব্যবহারকারীর জন্য চালু হবে। এর মাধ্যমে নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ, ডেটা সংগ্রহ এবং নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার কাজ চলবে বলে জানায় টেসলা।

বিডিপ্রতিদিন/কবিরুল

2025-03-03 15:45:05