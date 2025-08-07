বিজিবির উপর চোরাকারবারীদের হামলা, ২ কোটি টাকার গরু-মহিষ আটক

ভারত থেকে চোরাই পথে আসা পশু ও পণ্য আটক করতে গিয়ে চোরাকারবারীদের হামলার শিকার হয়েছেন বিজিবি সদস্যরা।
বৃহস্পতিবার বিজিবি সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) আওতাধীন দোয়ারাবাজার উপজেলার তেরাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে বিজিবি, র্যাব ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে হামলার ঘটনায় জড়িত এক চোরাকারবারীকে আটক করেছে। অভিযানকালে প্রায় ২ কোটি টাকা মূল্যের গরু ও মহিষ আটক করেছে বিজিবি।
আটক চোরাকারবারী দোয়ারাবাজার থানার শ্রীপুর গ্রামের কুদ্দুস মিয়ার ছেলে আরমান আলী।
বিজিবি জানায়, সিলেট ও সুনামগঞ্জের বাংলাবাজার, লাফার্জ ও উৎমা সীমান্ত ফাঁড়ির টহল দল চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালায়। এসময় দোয়ারাবাজার থানার তেরাপুর গ্রাম এলাকায় সংঘবদ্ধ চোরাকারবারীরা বিজিবি সদস্যদের উপর হামলায় চালায়। এতে বিজিবির এক সদস্য আহত হন। অভিযানকালে অন্তত ২ কোটি টাকা মূল্যের গরু ও মহিষ আটক করা হয়।
বিজিবি ৪৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হক জানান, উর্ধ্বতন সদর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি’র আভিযানিক কার্যক্রম ও গোয়েন্দা তৎপরতা সর্বোতভাবে অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সীমান্তবর্তী এলাকার অভিযান পরিচালনা করে এই বিপুল পরিমাণ মহিষ ও গরু জব্দ করা হয়েছে।
বিডি-প্রতিদিন/সালাহ উদ্দীন