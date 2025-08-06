ভাষা সৈনিক আবু জায়েদ শিকদারের স্ত্রী মেহেরুন্নেসা আর নেই

ভাষা সৈনিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্টার, প্রয়াত আবু জায়েদ শিকদারের স্ত্রী মেহেরুন্নেসা আর নেই।
আজ বুধবার রাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছি ৮৫ বছর । তিনি দুই পুত্র, তিন কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
আমেরিকা প্রবাসী তার বড় মেয়ে ‘পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি’ পাঠ্যপুস্তক বাতিল আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, ঢাকা কলেজের সাবেক অধ্যাপক, লেখক লুৎফা হাসিন রোজী, মেঝ মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের প্রোভোস্ট এবং অন্য সন্তানরা আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকালে দেশে পৌঁছালে মরহুমার জানাজা এবং দাফনের কর্মসূচি জানানো হবে।
