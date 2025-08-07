রওশন এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির মহাসচিব কাজী মামুনুর রশীদ বলেছেন, শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ছিল এক বিভীষিকাময় দুঃশাসন। তবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিকে মাত্র এক বছরে এর চেয়েও আরও অনেক বেশি দানবীয়-ফ্যাসিবাদের স্বাদ চাখালেন। গতকাল এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন। বিবৃতিতে কাজী মামুন আরও বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের গঠন ও এটির সদস্যদের পেছনের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ সদস্যই প্রধান উপদেষ্টার নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত এনজিওর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি অথবা তাঁর সহযোগী বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত। এটি যে স্বজনপ্রীতি এবং ‘আত্মীয় কোটার’ একটি প্রতিফলন, সে বিষয়ে কোনো দ্বিধা থাকার সুযোগ নেই।’
ড. ইউনূস জাতিকে ফ্যাসিবাদের স্বাদ চাখালেন
নিজস্ব প্রতিবেদক
