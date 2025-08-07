কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প থেকে বোমাসদৃশ বস্তু ও অস্ত্রসহ শ্রাবণী ওরফে সাবু (৪০) নামে এক নারীকে আটক করেছে এপিবিএন। মঙ্গলবার রাতে ক্যাম্পের ই-ব্লকের ২৬ নম্বর শেডে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে এপিবিএন)। তার ঘর থেকে দুটি ওয়ান শুটার গান, আট রাউন্ড কার্তুজ এবং পাঁচটি বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করা হয়। ওসি আরিফ হোসাইন জানান, তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অস্ত্রসহ নারী আটক
কক্সবাজার প্রতিনিধি
