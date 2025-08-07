দুই ভাই হত্যায় তিনজনের মৃত্যুদণ্ড

ভোলার চরফ্যাশনে দুই ভাইকে গলা কেটে হত্যার পর লাশ পুড়িয়ে ফেলার ঘটনায় তিনজনের মৃত্যুদণ্ড এবং দুজনের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল চরফ্যাশন চৌকি আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এ রায় দেন। মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্তরা হলো- বেলাল, সালাউদ্দিন ও শরীফ। তথ্য গোপনের দায়ে অন্য দুই আসামি আবুল কাশেমকে পাঁচ মাস এবং আবু মাঝিকে ছয় মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। ২০২১ সালের এপ্রিলে চরফ্যাশনের সুন্দর খালের পাশের বাগানে তপন ও দুলাল নামে দুই ভাইয়ের আধ-পোড়া লাশ পাওয়া যায়।
এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে মামলা করেন। পুলিশের দেওয়া তথ্যে এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য শেষে হত্যায় জড়িত থাকার দায়ে আদালত বেলাল, সালাউদ্দিন ও শরীফকে ফাঁসির আদেশ দেন। ঘটনা জানার পরও পুলিশকে না জানিয়ে তথ্য গোপন করায় আবুল কাসেম ও আবু মাঝিকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
চৌকি আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এডিশনাল পিপি অ্যাডভোকেট হযরত আলী হিরণ জানান, ফাঁসির আদেশ প্রাপ্ত আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। অন্য দুই আসামি পলাতক রয়েছেন।