খাগড়াছড়ি সেনা জোনের মানবিক সহায়তা পেল ৬৫ পরিবার

খাগড়াছড়ি সদর সেনা জোনের উদ্যোগে মানবিক সহায়তা পেয়েছেন ৬৫ জন অসহায় ও দুস্থ পরিবার।
আজ বুধবার সকালে জোনের বাগান বিলাস অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব সহায়তা তুলে দেন জোন কমান্ডার লে. কর্নেল মো. খাদেমুল ইসলাম।
সহায়তা হিসেবে ১৪টি পরিবারকে মোট ১,৩০,০০০ টাকা নগদ অনুদান, একটি পরিবারকে স্বাবলম্বী করতে একটি সেলাই মেশিন এবং ৫০টি পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে জোন কমান্ডার লে. কর্নেল মো. খাদেমুল ইসলাম বলেন, “খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি-বাঙালিদের সম্প্রীতির বন্ধন আগের চেয়ে অনেক বেশি সুদৃঢ় হয়েছে। খাগড়াছড়ি জোন সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে।”
তিনি আরও বলেন, “আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।”
সহায়তা পেয়ে উপকারভোগীরা সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি সদর জোনাল স্টাফ অফিসার ক্যাপ্টেন তানজিম ফাহিম হিমেল।
