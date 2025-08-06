চরফ্যাশনে দুই ভাই হত্যা: তিন আসামির মৃত্যুদণ্ড

ভোলার চরফ্যাশনে দুই ভাইকে হত্যা মামলায় তিন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বুধবার (৬ আগস্ট) দুপুরে ভোলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. শওকত হোসেন এ রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন—চরফ্যাশন উপজেলার আসলামপুর ইউনিয়নের জাফরুল্লাহ ফরাজীর ছেলে বেলাল (৩৫), চরমানিকা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সামছুদ্দিনের ছেলে সালাউদ্দিন (৩২) এবং একই ওয়ার্ডের শাহে আলম মুন্সীর ছেলে শরীফুল ইসলাম ওরফে শাহীন (৩০)।
এছাড়া, মামলার অপর দুই আসামি আবুল কাশেমকে পাঁচ মাস এবং আবুল মাঝিকে ছয় মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।
মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানা যায়, ২০২১ সালের ৭ এপ্রিল চরফ্যাশনের আসলামপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে সুন্দর খালের পাশের একটি নির্জন বাগানে মাথাবিহীন আধপোড়া দুইটি লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। কিছুদিন পর একই এলাকার একটি টয়লেটের ট্যাংকি থেকে ওই দুইটি মাথাও উদ্ধার করা হয়।
ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে পুলিশ নিশ্চিত হয়, নিহতরা হলেন একই এলাকার দুই ভাই তপন ও দুলাল। নিহতদের ছোট ভাই নৃপেন চন্দ্র শীল এ ঘটনায় চরফ্যাশন থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।
পুলিশি তদন্তে জানা যায়, তপন ও দুলাল গোপনে তাদের জমি বিক্রি করে ভারতে স্থায়ীভাবে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তারা বেলালের কাছে ৬৪ শতাংশ জমি ২০ লাখ টাকায় বিক্রি করলেও বেলাল মাত্র ৪ লাখ ৬০ হাজার টাকা পরিশোধ করেন। বাকি টাকা আদায়ের জন্য তারা গোপনে বাংলাদেশে ফিরে আসেন।
এ সুযোগে বেলাল তার ভায়রা সালাউদ্দিন ও সহযোগী শরীফকে সঙ্গে নিয়ে দুই ভাইকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। নির্জন বাগানে নিয়ে গলা কেটে তাদের হত্যা করা হয়। পরে দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে একটি টয়লেটের ট্যাংকিতে ফেলে দেওয়া হয় এবং লাশ পুড়িয়ে গোপন করার চেষ্টা করা হয়।
নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে বেলাল, সালাউদ্দিন ও শরীফকে মৃত্যুদণ্ড দেন বিচারক। পাশাপাশি, ঘটনাটি জানার পরও পুলিশকে না জানিয়ে তথ্য গোপনের অভিযোগে আবুল কাশেমকে ৫ মাস এবং আবুল মাঝিকে ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।
চরফ্যাশন আদালতের অতিরিক্ত পিপি অ্যাডভোকেট হযরত আলী হিরণ জানান, এই মামলায় চরফ্যাশন আদালতে এই প্রথম মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়েছে।
তিনি আরও জানান, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শরীফ রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন। অপর দুই আসামি বেলাল ও সালাউদ্দিন পলাতক রয়েছেন।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ