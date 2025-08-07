ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজবাড়ীতে বিএনপির উদ্যোগে বিজয় র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৬ আগস্ট) বিকেলে রাজবাড়ী জেলা বিএনপির আয়োজনে জেলা কার্যালয় থেকে একটি র্যালি বের হয়।
র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ স্মৃতি চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট লিয়াকত আলী বাবু। বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট কামরুল আলম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ হারুন, যুগ্ম আহ্বায়ক রেজাউল করিম শিকদার পিন্টুসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
এর আগে, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রাজবাড়ী বিএনপির অপর একটি অংশের উদ্যোগেও একটি বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাজবাড়ী-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম।
মিছিলটি শহরের বকুলতলা থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ স্মৃতি চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম, জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মো. নঈম আনসারী, সাবেক সদস্যসচিব এ.বি.এম. মঞ্জুরুল আলম দুলালসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
