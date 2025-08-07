বগুড়ায় সড়ক অবরোধ করে পানি নিষ্কাশনের দাবি

বগুড়ার কাহালুতে বর্ষা মৌসুমে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হওয়ায় উপজেলার নারহট্ট ভেঁপড়া এলাকার বগুড়া- নওগাঁ মহাসড়ক অবরোধ করে এলাকাবাসী। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে এলাকার শত শত মানুষ পানি নিষ্কাশনের দাবিতে বিক্ষোভ করে।
প্রায় ৩০ মিনিট ধরে চলা অবরোধে মহাসড়কের দু’পাশে রাস্তায় বিভিন্ন যানবাহন আটকা পড়ে। এতে যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েন। পরে কাহালু থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নিতাই চন্দ্র সরকার ও কাহালু উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মোমিন এর হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এ সময় তারা পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। এরপর সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
এর আগে সকালে ভুক্তভোগী এলাকাবাসী দ্রুত পানি নিষ্কাশনের দাবি জানিয়ে কাহালু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. কাওছার হাবীবের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
এলাকাবাসী জানান, চলতি রোপা আমন মৌসুমে বিস্তৃর্ণ জমির মাঠ বর্ষার পানিতে তলিয়ে যাওয়া ও বাড়িঘরে পানি ঢুকে পড়ায় জলাবদ্ধতায় মারাত্মক দুর্ভোগে পড়েন উপজেলার নারহট্ট, শিলকঁওর, তেতুলিয়াপাড়া, মাধববাঁকা, বাথই ও কাজীপাড়া গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা না হলে বাড়ি-ঘরসহ ফসলের ক্ষতি হবে।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ