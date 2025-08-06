আগস্টের ৫ দিনে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৮১.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, আগস্টের প্রথম পাঁচ দিনে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৮১.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। গত বছরের একই সময়ে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ ছিল ১৮১ মিলিয়ন ডলার।
চলতি অর্থবছরের জুলাই ২০২৫ থেকে ৫ আগস্ট ২০২৫-এ প্রবাসীরা ২ হাজার ৮০৬ মিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল মাত্র ২ হাজার ৯৪ মিলিয়ন ডলার। সেই অনুযায়ী, রেমিট্যান্স ৩৩.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
প্রবাসী বাংলাদেশিরা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রেকর্ড পরিমাণ ৩০.৩৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন, যা দেশের ইতিহাসে এক অর্থবছরে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ। পূর্ববর্তী অর্থবছরে (অর্থবছর ২০২৩-২৪) প্রাপ্ত ২৩.৯১ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় রেমিটেন্স প্রবাহ ২৬.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
সূত্র : বাসস।
বিডি-প্রতিদিন/শআ