সিক্যুয়ালে ফিরছেন অপূর্ব

এবার ‘গোলাম মামুন-২’ সিক্যুয়াল দিয়ে অভিনয়ে ফিরছেন নায়ক অপূর্ব। গত ডিসেম্বরে ছুটি কাটাতে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন তিনি। টানা সাত মাস ১০ দিন পর দেশে ফিরেছেন ছোটপর্দার এ ‘বড় ছেলে’। ৫ আগস্ট সকালে দেশে ফেরেন অপূর্ব। অপূর্ব জানান, আপাতত কিছুদিন বিশ্রাম নেবেন। পাশাপাশি জমে থাকা চিত্রনাট্য ও থমকে যাওয়া শিডিউল খাতাটি খুলবেন। তারপর শুটিংয়ে ফিরবেন তিনি। এরপর শিহাব শাহীন পরিচালিত ‘গোলাম মামুন-২’ দিয়েই কাজে ফিরবেন অভিনেতা। বলা দরকার, গত ২৬ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে পাড়ি জমান অপূর্ব। কারণ স্ত্রী তৃষা সেখানেই থাকেন। তারও আগে ২০২১ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন অপূর্ব, ফিরেছিলেন দুই মাস পর।
শিরোনাম
সিক্যুয়ালে ফিরছেন অপূর্ব
শোবিজ প্রতিবেদক
