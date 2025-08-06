মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে বেলুন বিস্ফোরণ, আহত ১০

রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে ‘জুলাই গণ অভ্যুত্থান দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানস্থলে গ্যাস বেলুন বিস্ফোরিত হয়েছে। গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে জুলাই ঘোষণাপত্র স্টেজের সামনে এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। তারা হলেন মাজহারুল ইসলাম (২৭), বিল্লাল (৪৫), ফাহাত (২০), মুনসুর ইসলাম (৩৮), শরীফ (৩২), পলাশ (২১), হাবিবুল্লাহ (২৩), ইয়াসিন (২৫), মিশু (২৩) ও মিহাত (১৭)।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান বলেন, ‘আহত ১০ জন আমাদের হাসপাতালে আসেন। তাদের অনেকের হাত-মুখম লসহ সামান্য দগ্ধ হয়েছে। তবে অবস্থা গুরুতর নয়। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’ আয়োজকরা জানান, গত বছরের এই দিনে বেলা ২টা ২৫ মিনিটে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পালিয়ে যান। তাঁর পালানোর সেই মুহূর্ত স্মরণীয় করে রাখতে এ বেলুন ওড়ানো হয়। দগ্ধ বিল্লাল হোসেন বলেন, ‘গ্যাস বেলুনটি হেলিকপ্টারের মতো তৈরি করা হয়েছিল। কারণ গত বছর এই দিনে শেখ হাসিনা হেলিকপ্টারে করেই পালিয়ে যান।’