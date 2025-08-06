সেনাপ্রধানের সঙ্গে সৌদি রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আব্দুল্লাহ জাফের এইচ বিন আবিয়াহ সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। আজ বুধবার সেনাসদরে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তারা শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।
দুই দেশের মধ্যকার সামরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে এসময় তারা আলোচনা করেন। এছাড়াও রাষ্ট্রদূত দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি বজায় রাখতে সেনাবাহিনীর কার্যকর ভূমিকার প্রশংসা করেন।
সেনাবাহিনী প্রধান, সৌদি আরবে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি প্রবাসী কর্মীর কর্মসংস্থানের জন্য সৌদি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং উভয় দেশের অর্থনীতিতে তাদের অবদানের কথা তুলে ধরেন।
বিডি প্রতিদিন/আরাফাত