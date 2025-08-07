আশিয়ান দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক আগামী দিনে আরও সুদৃঢ় হবে : ফারুকী

আশিয়ান (ASEAN-Association of South-East Asian Nations) দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আগামী দিনগুলোতে আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশবাদ ব্যক্ত করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।
তিনি বলেন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসে রচিত এ সম্পর্কের শেকড় অনেক গভীরে। দেশগুলোর মানুষের মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ ও বন্ধন দীর্ঘকালের।
উপদেষ্টা বলেন, আশিয়ান পর্যটন, দেশগুলোর সাথে বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে, যথাযথ উদ্যোগ নিয়ে এ সুবিধা কাজে লাগাতে হবে।
আশিশান ডে উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার রয়েল থাই অ্যাম্বেসিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন ফারুকী।
অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন ঢাকায় নিযুক্ত ব্রুনাইয়ের হাইকমিশনার হারিস বিন ওসমান ও মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার সুহাদা ওসমান।
দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট আশিয়ান গঠিত হয়।
বিডি-প্রতিদিন/বাজিত