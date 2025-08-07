জার্মানিতে বিএনপির উদ্যোগে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালিত

২০২৪ সালে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং ঐতিহাসিক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানকে স্মরণ করে ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস’ পালন করেছে জার্মানি ও বার্লিন বিএনপি এবং তাদের অঙ্গসংগঠনগুলো।
৫ আগস্ট (মঙ্গলবার) জার্মানির রাজধানী বার্লিনে এ উপলক্ষে আয়োজিত হয় বিজয় র্যালি, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা।
দিবসটি উপলক্ষে আয়োজনের শুরুতেই প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে মিছিলসহ বিজয় র্যালি বের হয়, যা বার্লিনের কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে মিটে মিলনায়তনে এসে শেষ হয়।
পরে শুরু হয় আলোচনা সভা। এতে উপস্থিত বক্তারা স্বৈরাচার সরকারের পতন ও গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের স্মরণ করে বক্তব্য দেন। সভার শুরুতে জাতীয় সংগীত, দলীয় সংগীত এবং দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভাটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক ১ম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক মান্নান।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জার্মান বিএনপির সাবেক সভাপতি আকুল মিয়া। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল গনি সরকার।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি মো. জসিম সিকদার, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি কাজী রেজাউল হক সাঈদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাবুল বেপারি, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী সুরুজ, সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শরিয়ত খান মিঠু, সাবেক প্রচার সম্পাদক শাহ আলম নানা, সাবেক সিনিয়র নেতা নজরুল ইসলাম সেন্টু, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি সাঈদুর রহমান সাঈদ, রুবেল স্ট্যার্নকে, নিজাম দোকানদার।
সভায় বক্তব্য রাখেন আরও অনেকে। তাদের মধ্যে ছিলেন সাবেক প্রচার সম্পাদক আবু তাহের, যুবদল নেতা রুহেল আহমেদ, মো. মাহবুবুর রহমান, রেদোয়ান আহমদ, আনহার মিয়া, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক (জার্মান স্বেচ্ছাসেবক দল পূর্ব শাখা) শফিকুল ইসলাম সাগর, সদস্য সচিব ইব্রাহীম সারোয়ার, ১ম যুগ্ম আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম, ২য় যুগ্ম আহ্বায়ক জাকের হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক মোহামিনুল ইসলাম মিশু, যুগ্ম আহ্বায়ক ওযায়ের আহম্মেদ পলাশ, ১ নম্বর সদস্য সাজ্জাদ আলী।
বিডি প্রতিদিন/আশিক