বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে গোপালগঞ্জে আনন্দ শোভাযাত্রা ও সমাবেশ করেছে জেলা বিএনপিসহ সকল সহযোগী সংগঠন।
বুধবার (৬ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১ টায় গোপালগঞ্জ শহরের মডেল মসজিদের সামনে থেকে আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের কোর্ট এলাকা, পোস্ট অফিস মোড়, পাবলিক হল মোড়, চৌরঙ্গীসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে লঞ্চ ঘাট এলাকায় এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক শরীফ রফিকুজ্জামানসহ উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, শ্রমিক দলের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আনন্দ শোভাযাত্রা ও সমাবেশে গোপালগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলার নেতাকর্মীরাও অংশগ্রহণ করে।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ