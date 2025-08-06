লালমনিরহাটে বন্যাদুর্গতদের মাঝে বিএনপির ত্রাণ বিতরণ

ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে লালমনিরহাটের তীরবর্তী নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তা-ঘাট ও ফসলি জমি পানির নিচে তলিয়ে গিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন তিস্তার পাড়ের হাজারো মানুষ।
এই পরিস্থিতিতে মানবিক সহায়তা নিয়ে বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে লালমনিরহাট জেলা বিএনপি। বুধবার (৬ আগস্ট) দুপুরে সদর উপজেলার রাজপুর ইউনিয়নে পাঁচ শতাধিক পানিবন্দি পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, আলু ও সয়াবিন তেলসহ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।
ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও লালমনিরহাট জেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু।
তিনি বলেন, ‘বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো বিএনপির নৈতিক দায়িত্ব। দেশের মানুষ যখন কষ্টে থাকে, বিএনপি তখন সবসময় তাদের পাশে থাকে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তিস্তা নদীকে ঘিরে মানুষের যে স্বপ্ন, তা পূরণে তিস্তা মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন জরুরি। আমরা আশাবাদী, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।’
ত্রাণ বিতরণে আরও উপস্থিত ছিলেন লালমনিরহাট জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক সদর উপজেলা চেয়ারম্যান একে এম মমিনুল হক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আফজাল হোসেন, জেলা মৎস্যদলের সভাপতি ফজলার রহমান বুলু, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব ফজলুর রহমান নাজমুল, রাজপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা।
