ওষুধ শিল্প নেতাদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক

দেশের ওষুধ শিল্প সমিতির শীর্ষ নেতারা বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত ৮টায় গুলশানে চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়।
ওষুধ শিল্প সমিতির পক্ষ থেকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান সভাপতি ও ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মুক্তাদির, মহাসচিব ও ডেল্টা ফার্মা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাকির হোসেনসহ পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল।
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও দলের স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও একমি ফার্মাসিউটিক্যালস-এর চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান সিনহা।
বিডি-প্রতিদিন/সালাহ উদ্দীন