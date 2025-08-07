ফেব্রুয়ারিতেই ভোট

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তিনটি কাজ শুরু করে। সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন প্রস্তুতি। এর মধ্যে সংস্কার ও বিচার সময়সাপেক্ষ। কিন্তু নির্বাচনের জন্য অনির্ধারিত সময় অপেক্ষা করা যায় না। কারণ যে বৈষম্যহীন ন্যায্যতা ও মানবিক মর্যাদার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে জুলাই গণ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে, তা বাস্তবায়নে প্রয়োজন দ্রুত স্বচ্ছ নির্বাচন। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় আসা গণতান্ত্রিক সরকার বিরোধী দলসহ সব অংশীজনের যৌক্তিক আকাক্সক্ষা পূরণে কাজ করবে। জুলাইর চেতনা বাস্তবায়ন হবে পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোসহ নানা মহলে বিবিধ সংশয় দানা বেঁধে উঠছিল। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পূর্ব ঘোষণা সত্ত্বেও সন্দেহের মেঘ কাটছিল না। অবশেষে ৫ আগস্ট, ‘জুলাই গণ অভ্যুত্থান দিবসে’ জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন- আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে অর্থাৎ রোজার আগেই ভোট। জুলাই ঘোষণাপত্র, জুলাই সনদ, জুলাই অভ্যুত্থানে সংঘটিত হত্যার বিচার, সংস্কারসহ বিভিন্ন প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘এবার আমাদের সর্বশেষ দায়িত্ব পালনের পালা, নির্বাচন অনুষ্ঠান।’ এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দেবে সরকার। গতকাল থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন শুরু হওয়ার কথা। এবারের নির্বাচন হবে দেশের বিচারে শ্রেষ্ঠ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং উৎসবমুখর। বিএনপিসহ অধিকাংশ দল তাৎক্ষণিকভাবে এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। সুন্দরভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে দেশের মানুষ যেন ‘নতুন বাংলাদেশ’ গড়ার কাজে সমানভাবে এগিয়ে যেতে পারে, সেজন্য সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, আন্তরিক সদিচ্ছা এবং দায়িত্বশীল নাগরিক ভূমিকা পালন জরুরি। মনে রাখতে হবে, দেশি-বিদেশি একটা মহল নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে নানা কুটচাল চালতে পারে। ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে পারে। ফলে এ নিয়ে আর কোনো অছিলায়, কোনো অজুহাতে, কোনো পক্ষের, পানি ঘোলা না করাই কাম্য। দেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখা এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। এ ব্যাপারে জাতীয় ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ দেশপ্রেমী শক্তি, যার যার অবস্থান থেকে সেরা নির্বাচনের লক্ষ্য অর্জনে অটল থাকবেন আশা করি। দেশের মানুষ দীর্ঘদিন পর একটা উৎসবমুখর ভোট উদ্যাপনের অপেক্ষায়।
প্রকাশ: ০০:০০, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
ফেব্রুয়ারিতেই ভোট
সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ উৎসবমুখর হোক
