পাকিস্তানের সেনাপ্রধান রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন গুঞ্জনে যা জানাল আইএসপিআর

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনির রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন—এমন খবরকে ‘নিরর্থক ও মনগড়া’ আখ্যা দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছে দেশটির সামরিক মুখপাত্র সংস্থা আইএসপিআর।
ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্ট-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আইএসপিআরের মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরীফ চৌধুরী বলেন, আসিম মুনিরের রাষ্ট্রপতি হওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। বিষয়টি নিয়ে ছড়ানো গুজব সম্পূর্ণ অসত্য এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
এর আগে গত জুলাই মাসেও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এক বিবৃতিতে এমন গুজব উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারিকে পদত্যাগ করতে বলা হয়নি এবং সেনাপ্রধান আসিম মুনির রাষ্ট্রপতি হওয়ার চেষ্টা করছেন—এমন কোনো বিষয় ঘটেনি। বরং তিনজন—প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধান—পাকিস্তানের অগ্রগতির লক্ষ্যে একসঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করছেন।
এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নাকভী, যিনি সামরিক নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় বলেন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাপ্রধানকে নিয়ে যেসব কুৎসা ছড়ানো হচ্ছে, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিভ্রান্তিমূলক প্রচার। কে বা কারা এই প্রচারের পেছনে আছে, সে সম্পর্কে সরকার অবগত।
এদিকে সাক্ষাৎকারে ভারত নিয়েও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আইএসপিআর মহাপরিচালক। তিনি বলেন, ভারত যদি নতুন করে আগ্রাসনের চেষ্টা করে, তবে পাকিস্তান তার জবাব দেবে ভারতের ভেতরে প্রবেশ করে। শরীফ চৌধুরীর ভাষায়, প্রতিক্রিয়া শুরু হবে পূর্ব দিক থেকেই এবং পাকিস্তান যেকোনো স্থানে আঘাত হানার সক্ষমতা রাখে।
বিডিপ্রতিদিন/কবিরুল