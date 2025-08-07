আবারও যুক্তরাষ্ট্র সফরে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান

দুই মাসের ব্যবধানে আবারও যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। চলতি সপ্তাহেই এই সফর করবেন তিনি। এর আগে চলতি বছরের জুন মাসেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছিলেন তিনি।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির চলতি সপ্তাহেই যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছে দেশটির সরকারি সূত্র। এই সফরটি মূলত ফিরতি সফর। গত জুলাইয়ের শেষ দিকে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)-এর প্রধান জেনারেল মাইকেল এরিক কুরিলার পাকিস্তান সফরের পর ফিরতি সফরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন।
সেন্টকম এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, জেনারেল কুরিলার সাম্প্রতিক দক্ষিণ এশিয়া সফরে পাকিস্তানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সফরে পাকিস্তান সরকার তাকে ‘নিশান-ই-ইমতিয়াজ (সামরিক)’ খেতাবে ভূষিত করে।
এর আগে গত জুন মাসে ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির ওয়াশিংটনে যান। সেসময় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে তাকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানান, যা সাধারণত রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানদের করা হয়ে থাকে।
যদিও এবার সফর নিয়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী (আইএসপিআর) বা যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তান দূতাবাস আনুষ্ঠানিক কিছু জানায়নি, তবে এর আগের সফরেই আসিম মুনির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, তিনি বছর শেষে আবার যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের এই সফর এমন এক সময় হচ্ছে যখন গত মাসে কংগ্রেসের এক শুনানিতে জেনারেল কুরিলা পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে “চমৎকার অংশীদার” বলে প্রশংসা করেন এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় ইসলামাবাদের ভূমিকারও প্রশংসা করেন।
এদিকে সেনাপ্রধান আসিম মুনির রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন— এমন গুজবকে নাকচ করে দিয়েছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। খবরে বলা হয়েছে, এই বিষয়ে এর আগেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নাকভি বলেন, রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করতে বলার বা সেনাপ্রধানের রাষ্ট্রপতি হওয়ার কোনও পরিকল্পনা সরকারের নেই।
সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে আইএসপিআরের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরীফ চৌধুরীও এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সূত্র: ডন নিউজ
বিডি প্রতিদিন/একেএ