মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পরোয়া করেন না আলবানিজ

ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলের দখলদারিত্ব নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে কথা বলায় জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি ফ্রান্সেসকা আলবানিজের ওপর যুক্তরাষ্ট্র যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তা পরোয়া না করে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমার ওপর হামলা হয়েছে, যেমন সত্যের ওপর হয়। তবে এটি কিছুই না, ফিলিস্তিনিরা যেটি সহ্য করছে তার তুলনায় এটি কিছুই না। আলবানিজ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ শুধু তার ব্যক্তিজীবন নয় পরিবারের জীবনেও প্রভাব ফেলেছে। তার মতে, ‘এটি জাতিসংঘ সনদের পরিপন্থি, জাতিসংঘের অধিকার ও সুরক্ষা-সংক্রান্ত কনভেনশনের লঙ্ঘন।’ -এএফপি
প্রকাশ: ০০:০০, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পরোয়া করেন না আলবানিজ
