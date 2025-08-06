ভিয়েতনামে বাংলাদেশ দূতাবাসে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালিত

ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস।
দিবসটির শুরুতে গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় মোনাজাত করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান।
তিনি বলেন, “এই দিবসে ফ্যাসিবাদী শাসন থেকে মুক্তি পায় দেশ। রাজপথে লড়াই করে শহিদ হন ছাত্র, নারী, শিশু ও সাধারণ জনগণ। তাদের আত্মত্যাগে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পথ সুগম হয়।”
এসময় তিনি একটি বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গঠনে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে ‘July Beyond Borders’ শীর্ষক একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী এবং গণঅভ্যুত্থানের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্রও প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে ভিয়েতনামে অবস্থানরত বিভিন্ন শ্রেণিপেশার প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন।
বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ