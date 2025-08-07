গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে সিডনি ও মেলবোর্নে নানা আয়োজন

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ও মেলবোর্নে প্রবাসী বাংলাদেশিরা আয়োজন করেছেন নানা কর্মসূচির। শহীদ ও আহতদের স্মরণে দোয়া, আলোচনা সভা, তথ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয় এই দিনটি।
৫ আগস্ট সন্ধ্যায় সিডনির বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা লাকেম্বার রেলওয়ে প্যারেডে আয়োজিত হয় দোয়া ও স্মরণ সভা। ‘জুলাই সলিডারিটি অস্ট্রেলিয়া’র ব্যানারে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশি।
অনুষ্ঠানের শুরুতে দেখানো হয় গণঅভ্যুত্থান নিয়ে নির্মিত একটি তথ্যচিত্র। এরপর অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া ছাত্রনেতা মইনুল ইসলাম ফাহিম নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।
বক্তব্য দেন বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ড. মুহাম্মদ ইউসুফ (জুলাই সলিডারিটি ফোরাম), সাইফুল্লাহ খালিদ (সেভ বাংলাদেশ), এএনএম মাসুম (বিএনপি অস্ট্রেলিয়া), সালওয়া শামস (এনসিপি অস্ট্রেলিয়া), ডা. সাইফুদ্দিন (ডক্টরস ফোরাম), ডা. সিরাজুল ইসলাম (বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ফ্রেন্ডশিপ ফোরাম), ওয়াহিদুজ্জামান (স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার অস্ট্রেলিয়া), ব্যারিস্টার নাসিরউল্লাহ (লয়ার্স ফোরাম), ফারুক হোসাইন (কেয়ার বাংলাদেশ), মাওলানা ফেরদৌস আলম (ওলামা ফাউন্ডেশন), তৌহিদ হাসান (অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এলায়েন্স)।
দোয়া পরিচালনা করেন সেন্ট মেরিস মসজিদের ইমাম শায়খ মুহাম্মদ আবু হুরায়রা। তিনি শহীদদের আত্মার মাগফিরাত এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্য বিশেষ মোনাজাত করেন।
একই দিন, সকালে নিউ সাউথ ওয়েলস পার্লামেন্ট ভবনের জুবিলী রুমে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা “One Year On: A Tribute to Bangladesh’s Fight for Democracy”। এতে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেল সিনেটর ডেভিড শুব্রিজ এবং এমএলসি এবিগেইল বয়েড।
প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন গবেষক ও মানবাধিকারকর্মী ড. মুবাশার হাসান। তিনি তার গুম হওয়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।
এদিকে, মেলবোর্নের ফেডারেশন স্কয়ারে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় “Remembering July Heroes” শীর্ষক গণজমায়েত। ‘জুলাই স্পিরিট মেলবোর্ন’-এর ব্যানারে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শামসুল আরেফিন বিপুল, জালাল আহমেদ কুমু, তৌহিদ পাটোয়ারী, আশিক মালেক, আরিফ খান, রেজা রহমান, ডা. শরোদ খন্দকার, ফয়সল মুহাম্মদ ও শাহরিয়ার ফেরদৌস।
‘জুলাই সলিডারিটি অস্ট্রেলিয়া’র মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর সৈয়দ ইমাম জানিয়েছেন, ১০ আগস্ট রবিবার সিডনির লাকেম্বার পেরি পার্কে অবস্থিত এএনএসসি হলে দিনব্যাপী বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।
এই আয়োজনে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, গান, শিশু-কিশোরদের প্রতিযোগিতা, স্মরণসভা এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নানা আয়োজন।
আয়োজকরা সিডনির সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের পরিবারসহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।
