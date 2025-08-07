রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন

সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আজ রিয়াদে দূতাবাসের অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ দেলওয়ার হোসেন। রাষ্ট্রদূত বক্তব্যের শুরুতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং আহতদের সুস্থতা কামনা করেন।
রাষ্ট্রদূত নাগরিক সমাজকে বাংলাদেশ প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ থাকার উদাত্ত আহ্বান জানান। রাষ্ট্রদূত মোঃ দেলওয়ার হোসেন বলেন, আমাদের সামনে ন্যায়, সাম্যভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যহীন সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ এসেছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য সম্মিলিতভাবে যার যার অবস্থান থেকে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান।
এছাড়া রাষ্ট্রদূত মোঃ দেলওয়ার হোসেন অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য সৌদি আরবে বসবাসকারী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সবাইকে বৈধপথে বেশি বেশি রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য সবাইকে আহবান জানান।
দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টার বাণী পাঠ করা হয়। পরে জুলাই অভ্যুত্থানের উপর নির্মিত তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এসময় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক, সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও কমিউনিটি সদস্যসহ অন্যান্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন রিয়াদস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটির তাজুল ইসলাম গাজী, মোঃ বেলায়েত হোসেন এবং মামুনুর রশিদ চৌধুরী। আলোচনা সভা শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য দোয়া করা হয়।
বিডি প্রতিদিন/নাজমুল