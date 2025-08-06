চলে গেলেন পোর্তোকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানো কিংবদন্তি কস্তা

ফুটবলবিশ্বে শোকের ছায়া। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন এফসি পোর্তোর কিংবদন্তি অধিনায়ক জর্জ কস্তা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৩ বছর।
পোর্তোর হয়ে ২০০৪ সালে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা এই ডিফেন্ডার মৃত্যুর সময় ক্লাবটির স্পোর্টিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ক্লাবের ট্রেনিং সেন্টারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন কস্তা। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি।
সার্বিক খেলোয়াড়ি ক্যারিয়ারে ৫৩০টি পেশাদার ম্যাচ খেলেছেন জর্জ কস্তা। এর মধ্যে ৩৮৩টি ম্যাচেই এফসি পোর্তোর জার্সিতে মাঠে নেমেছেন। পর্তুগাল জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন ৫০টি ম্যাচ। তাঁর নেতৃত্বেই পোর্তো জেতে ২০০৩ সালে উয়েফা কাপ ও পরের বছর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ।
এছাড়া ক্লাবটির হয়ে ৮টি পর্তুগিজ লিগ শিরোপা ও জিতেছেন তিনি।
জর্জ কস্তার মৃত্যুতে এক বিবৃতিতে পোর্তো ক্লাব জানিয়েছে,''জর্জ কস্তা ছিলেন মাঠের ভেতরে ও বাইরে ক্লাবের মূল্যবোধের প্রতীক। নিষ্ঠা, নেতৃত্ব, আবেগ এবং অদম্য চেতনায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন ‘পোর্তিসমোর’ প্রতীক। তাঁর কীর্তি ক্লাবের ইতিহাসে চিরকাল অমলিন থাকবে।''
কস্তার নেতৃত্বেই পোর্তোকে ইউরোপ সেরা করেছিলেন জোসে মরিনহো। সাবেক এই কোচ বর্তমানে দায়িত্বে আছেন ফেনেরবাচেতে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বাছাইপর্বের ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে কস্তার মৃত্যু নিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন মরিনহো।
তিনি বলেন,'আজ যদি জর্জ আমার পাশে থাকত, বলত জনাব, কান্না থামান। কাল আপনার ম্যাচ আছে। দল আপনাকে প্রস্তুত আর শক্ত দেখাতে চায়।'
খেলোয়াড়ি জীবন শেষে কোচ হিসেবে বিভিন্ন ক্লাব সামলেছেন কস্তা। এরপর ২০২৩ সালের এপ্রিলে প্রিয় ক্লাব পোর্তোয় ফিরে আসেন স্পোর্টস ডিরেক্টর হিসেবে।
বিডি প্রতিদিন/মুসা