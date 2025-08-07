বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
ই-পেপার ভিডিও English
শিরোনাম
প্রকাশ: ১৫:৩০, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
/ দেশগ্রাম

লক্ষ্মীপুরে বই উৎসবে মেতেছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
অনলাইন ভার্সন
লক্ষ্মীপুরে বই উৎসবে মেতেছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা
বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দিন।

সুরক্ষিত প্রজন্ম আর আলোকিত মানুষ গঠনের লক্ষে বই উৎসবে মেতেছে লক্ষ্মীপুরের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার (৭ আগষ্ট) সকালে জেলা প্রশাসনের ব্যতিক্রমী উদ্যোগে ২৯২টি বিদ্যালয়ে একযোগে লাইব্রেরী কর্ণার উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের সহ-শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিশেষ গল্প উপন্যাস ও ছড়ার নানা ধরণের বইয়ের সমাহারে এ আয়োজন করা হয়।

জানা যায়, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও সুরক্ষিত প্রজন্ম আর আলোকিত মানুষ গঠনের লক্ষে লক্ষ্মীপুরে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন। জেলার ৭৩২টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৯২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরী কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। এসব লাইব্রেরীতে ছোটদের রুপ কথার গল্প, মজার ছড়া, উপন্যাসসহ রকমারি নানা বইসহ ১০৫ ধরণের বই রয়েছে। 

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে লাইব্রেরী উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দিন। জেলা প্রশাসক রাজিব কুমারের সভাপতিত্বে এতে পুলিশ সুপারসহ সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেন অতিথিরা। 

এ সময় বই উৎসবে মেতে ওঠেন সবাই; আগতরা ভিড় করেন বই নিতে। বই বুকে জড়িয়ে বাড়ি ফেরেন তারা। ছোট ছোট কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ আগ্রহ নিয়ে বই পড়তেও দেখা যায়। পরে অতিথিবৃন্দ শহরের টাউন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

এ সময় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জেলা প্রশাসনের এমন উদ্যেগকে স্বাগত জানান। অনন্য সব সৃষ্টি ও মানব সভ্যতায় বইয়ের কোন বিকল্প নেই উল্লেখ করে শিশুদের মেধা বিকাশ, বই প্রেমী করে গড়ে তোলা এবং মোবাইল আসক্তি ঠেকাতে এ উদ্যোগ প্রশংসনীয় বলে জানান। মজার সব বই পেয়ে শিক্ষার্থীরাও বেশ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

জেলা প্রশাসক তার বক্তব্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মানদণ্ডের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, নৈতিক মূল্যবোধ, উদার, আধুনিক ও দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে এ আয়োজন।  

প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করে বলেন, জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ুক লক্ষ্মীপুর থেকে সারাদেশে এবং বিশ্বময়—এমনটি আমাদের প্রত্যাশা।

বিডি প্রতিদিন/জামশেদ

টপিক

এই বিভাগের আরও খবর
গাজীপুরে এক সাংবাদিককে হত্যা
গাজীপুরে এক সাংবাদিককে হত্যা
৪০০০ কোটি টাকার হিট প্রকল্পে ভয়াবহ অনিয়মের অভিযোগ শাবি শিক্ষকদের
৪০০০ কোটি টাকার হিট প্রকল্পে ভয়াবহ অনিয়মের অভিযোগ শাবি শিক্ষকদের
ঝিনাইদহে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ
ঝিনাইদহে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ
চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ২১টি স্বর্ণবারসহ যুবক আটক
চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ২১টি স্বর্ণবারসহ যুবক আটক
বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল
বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল
শেবাচিমের দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ
শেবাচিমের দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ
গোবিন্দগঞ্জে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ধরা ৪ ডাকাত
গোবিন্দগঞ্জে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ধরা ৪ ডাকাত
গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১
গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১
বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল
বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল
পদ্মার ভাঙনে নিঃস্ব শরীয়তপুরের শত শত পরিবার
পদ্মার ভাঙনে নিঃস্ব শরীয়তপুরের শত শত পরিবার
হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই, গ্রেফতার ৩
হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই, গ্রেফতার ৩
পীরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চালক-হেলপার নিহত
পীরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চালক-হেলপার নিহত
সর্বশেষ খবর
ওষুধ শিল্প নেতাদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক
ওষুধ শিল্প নেতাদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক

এই মাত্র | রাজনীতি

সত্যিই কি ‘সাইয়ারা’ ছবির গল্পের শেষটা চ্যাটজিপিটি দিয়ে লেখা?
সত্যিই কি ‘সাইয়ারা’ ছবির গল্পের শেষটা চ্যাটজিপিটি দিয়ে লেখা?

১৪ মিনিট আগে | শোবিজ

ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ : ভারতের শেয়ারবাজারে বিশাল ধস, নামবে জিডিপিও!
ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ : ভারতের শেয়ারবাজারে বিশাল ধস, নামবে জিডিপিও!

২৭ মিনিট আগে | পূর্ব-পশ্চিম

বগুড়াসহ তিন ভেন্যুতে এনসিএল টি-টোয়েন্টির ম্যাচ
বগুড়াসহ তিন ভেন্যুতে এনসিএল টি-টোয়েন্টির ম্যাচ

৩৪ মিনিট আগে | মাঠে ময়দানে

এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিতে তথ্য চেয়েছে মাউশি
এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিতে তথ্য চেয়েছে মাউশি

৪২ মিনিট আগে | ক্যাম্পাস

মাঝ আকাশে যাত্রী অসুস্থ, ইস্তাম্বুলে বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটের জরুরি অবতরণ
মাঝ আকাশে যাত্রী অসুস্থ, ইস্তাম্বুলে বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটের জরুরি অবতরণ

৪৭ মিনিট আগে | জাতীয়

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের কর্পোরেট কাভারেজ প্রধান ফারিয়া কবির
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের কর্পোরেট কাভারেজ প্রধান ফারিয়া কবির

৫১ মিনিট আগে | কর্পোরেট কর্নার

গাজীপুরে এক সাংবাদিককে হত্যা
গাজীপুরে এক সাংবাদিককে হত্যা

৫৩ মিনিট আগে | দেশগ্রাম

বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার পেল বিএমডিএ
বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার পেল বিএমডিএ

১ ঘণ্টা আগে | নগর জীবন

এ বছরের সবচেয়ে দর্শনীয় উল্কাবৃষ্টি ‘পারসিডস’ দেখা যাবে আগামী সপ্তাহে
এ বছরের সবচেয়ে দর্শনীয় উল্কাবৃষ্টি ‘পারসিডস’ দেখা যাবে আগামী সপ্তাহে

১ ঘণ্টা আগে | বিজ্ঞান

৪ বিভাগে ভারি বৃষ্টির আভাস
৪ বিভাগে ভারি বৃষ্টির আভাস

১ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

৪০০০ কোটি টাকার হিট প্রকল্পে ভয়াবহ অনিয়মের অভিযোগ শাবি শিক্ষকদের
৪০০০ কোটি টাকার হিট প্রকল্পে ভয়াবহ অনিয়মের অভিযোগ শাবি শিক্ষকদের

১ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

সেমিকন্ডাক্টরে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা ট্রাম্পের
সেমিকন্ডাক্টরে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা ট্রাম্পের

১ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

সেপ্টেম্বরে ৩ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেবে সরকার
সেপ্টেম্বরে ৩ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেবে সরকার

১ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

রোজার আগেই নির্বাচনি ট্রেন নির্ধারিত স্টেশনে পৌঁছাবে : প্রিন্স
রোজার আগেই নির্বাচনি ট্রেন নির্ধারিত স্টেশনে পৌঁছাবে : প্রিন্স

১ ঘণ্টা আগে | রাজনীতি

ঝিনাইদহে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ
ঝিনাইদহে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ

১ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

‘ফিলিস্তিনের পেলে’ সুলেমান ওবেইদকে গুলি করে হত্যা করল ইসরায়েলি বাহিনী
‘ফিলিস্তিনের পেলে’ সুলেমান ওবেইদকে গুলি করে হত্যা করল ইসরায়েলি বাহিনী

১ ঘণ্টা আগে | মাঠে ময়দানে

৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যারা ভোটার হবেন, তারা ভোট দিতে পারবেন
৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যারা ভোটার হবেন, তারা ভোট দিতে পারবেন

১ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ২১টি স্বর্ণবারসহ যুবক আটক
চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ২১টি স্বর্ণবারসহ যুবক আটক

১ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল
বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল

১ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

২০২৭ সালে জাপানে আকাশে উড়বে বৈদ্যুতিক ‘এয়ার ট্যাক্সি’
২০২৭ সালে জাপানে আকাশে উড়বে বৈদ্যুতিক ‘এয়ার ট্যাক্সি’

২ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

সাবেক সিইসি রকিবউদ্দীন, ৯ কমিশনার ও ২ সচিবের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
সাবেক সিইসি রকিবউদ্দীন, ৯ কমিশনার ও ২ সচিবের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

২ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

শেবাচিমের দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ
শেবাচিমের দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ

২ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

গোবিন্দগঞ্জে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ধরা ৪ ডাকাত
গোবিন্দগঞ্জে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ধরা ৪ ডাকাত

২ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১
গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

২ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল
বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল

২ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

পদ্মার ভাঙনে নিঃস্ব শরীয়তপুরের শত শত পরিবার
পদ্মার ভাঙনে নিঃস্ব শরীয়তপুরের শত শত পরিবার

২ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই, গ্রেফতার ৩
হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই, গ্রেফতার ৩

২ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০.৮ বিলিয়ন ডলার: বাংলাদেশ ব্যাংক
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০.৮ বিলিয়ন ডলার: বাংলাদেশ ব্যাংক

২ ঘণ্টা আগে | অর্থনীতি

পীরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চালক-হেলপার নিহত
পীরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চালক-হেলপার নিহত

২ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

সর্বাধিক পঠিত
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ৫ দিনের রিমান্ডে
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ৫ দিনের রিমান্ডে

৭ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ গ্রেফতার
ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ গ্রেফতার

৮ ঘণ্টা আগে | ক্যাম্পাস

ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ, মোদিকে আদানি ইস্যুতে তুলোধুনো করলেন রাহুল
ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ, মোদিকে আদানি ইস্যুতে তুলোধুনো করলেন রাহুল

১১ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

গাজা দখলের পরিকল্পনা নিয়ে নেতানিয়াহু ও আইডিএফ প্রধানের মতবিরোধ
গাজা দখলের পরিকল্পনা নিয়ে নেতানিয়াহু ও আইডিএফ প্রধানের মতবিরোধ

১৩ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

২৮ বছর পর হিমবাহের নিচে মিলল নিখোঁজ ব্যক্তির অক্ষত মরদেহ
২৮ বছর পর হিমবাহের নিচে মিলল নিখোঁজ ব্যক্তির অক্ষত মরদেহ

২১ ঘণ্টা আগে | পাঁচফোড়ন

রাজনীতি এখন কারা করে—চক্রান্তকারীরা, না পাগলরা : নীলা ইসরাফিল
রাজনীতি এখন কারা করে—চক্রান্তকারীরা, না পাগলরা : নীলা ইসরাফিল

১০ ঘণ্টা আগে | রাজনীতি

এক বছরে সরকারের ১২টি সাফল্য তুলে ধরলেন প্রেসসচিব
এক বছরে সরকারের ১২টি সাফল্য তুলে ধরলেন প্রেসসচিব

৯ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

সচিবালয়ে প্রধান উপদেষ্টা, নিরাপত্তা জোরদার
সচিবালয়ে প্রধান উপদেষ্টা, নিরাপত্তা জোরদার

১০ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

যশোরে থানায় ঢুকে পুলিশকে হুমকি, জামায়াত নেতা গ্রেফতার
যশোরে থানায় ঢুকে পুলিশকে হুমকি, জামায়াত নেতা গ্রেফতার

৮ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

ট্রাম্পের জরিমানা শুল্ক নিয়ে চাপের মধ্যেই রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি ভারতের
ট্রাম্পের জরিমানা শুল্ক নিয়ে চাপের মধ্যেই রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি ভারতের

৬ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

টি-টোয়েন্টি প্রথম বোলার হিসেবে রশিদের বিশ্বরেকর্ড
টি-টোয়েন্টি প্রথম বোলার হিসেবে রশিদের বিশ্বরেকর্ড

৭ ঘণ্টা আগে | মাঠে ময়দানে

বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা ফি বাড়ালো থাই সরকার
বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা ফি বাড়ালো থাই সরকার

১৪ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাঝ আকাশ থেকে ফিরে এলো বিমান
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাঝ আকাশ থেকে ফিরে এলো বিমান

১৩ ঘণ্টা আগে | এভিয়েশন

সেনাবাহিনী ও টার্কিস এয়ারলাইন্সের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই
সেনাবাহিনী ও টার্কিস এয়ারলাইন্সের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

৫ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

'সাগরের পাড়ে বসে গভীরভাবে ভাবতে চেয়েছি গণঅভ্যুত্থান ও নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানের রূপরেখা নিয়ে'
'সাগরের পাড়ে বসে গভীরভাবে ভাবতে চেয়েছি গণঅভ্যুত্থান ও নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানের রূপরেখা নিয়ে'

৫ ঘণ্টা আগে | রাজনীতি

বিশ্বজুড়ে ট্রাম্পের নতুন শুল্ক কার্যকর, বাড়ছে উত্তেজনা
বিশ্বজুড়ে ট্রাম্পের নতুন শুল্ক কার্যকর, বাড়ছে উত্তেজনা

১১ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

ঘানায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্তে দুই মন্ত্রীসহ নিহত ৮
ঘানায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্তে দুই মন্ত্রীসহ নিহত ৮

২৩ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

এখনও যেভাবে কর্মীদের বেতন দিচ্ছে হামাস
এখনও যেভাবে কর্মীদের বেতন দিচ্ছে হামাস

১০ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

যানজটে ঢাকাবাসী, বিএনপির দুঃখ প্রকাশ
যানজটে ঢাকাবাসী, বিএনপির দুঃখ প্রকাশ

২৩ ঘণ্টা আগে | রাজনীতি

ধনুষের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন, মুখ খুললেন ম্রুণাল
ধনুষের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন, মুখ খুললেন ম্রুণাল

১২ ঘণ্টা আগে | শোবিজ

যেভাবে রাজনৈতিক মারপ্যাচে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার গাজা
যেভাবে রাজনৈতিক মারপ্যাচে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার গাজা

৮ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েও পড়া হলো না রাফিয়ার
২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েও পড়া হলো না রাফিয়ার

৩ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

একনজরে আজকের বাংলাদেশ প্রতিদিন (৭ আগস্ট)
একনজরে আজকের বাংলাদেশ প্রতিদিন (৭ আগস্ট)

১৩ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে ইসি
ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে ইসি

২ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

জুলাই জাদুঘরে অভ্যুত্থানের সকল কারাবন্দীর নাম সংরক্ষণ করা হবে: আসিফ নজরুল
জুলাই জাদুঘরে অভ্যুত্থানের সকল কারাবন্দীর নাম সংরক্ষণ করা হবে: আসিফ নজরুল

১৪ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

আবারও যুক্তরাষ্ট্র সফরে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান
আবারও যুক্তরাষ্ট্র সফরে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান

৫ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

দুদকের মামলায় কারাগারে কলিমউল্লাহ
দুদকের মামলায় কারাগারে কলিমউল্লাহ

৪ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

অর্থ পাচার মামলায় খালাস পেলেন জি কে শামীম
অর্থ পাচার মামলায় খালাস পেলেন জি কে শামীম

৬ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক ঘাঁটিতে বন্দুকধারীর হামলা, জারি হলো লকডাউন
যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক ঘাঁটিতে বন্দুকধারীর হামলা, জারি হলো লকডাউন

২১ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৪ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ
ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৪ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

৭ ঘণ্টা আগে | মাঠে ময়দানে

প্রিন্ট সর্বাধিক
আলোচনায় বিএনপির একাধিক মুখ
আলোচনায় বিএনপির একাধিক মুখ

নগর জীবন

আয়ের উৎস নেই সম্পদের পাহাড়
আয়ের উৎস নেই সম্পদের পাহাড়

প্রথম পৃষ্ঠা

সিঙ্গেল মাদারদের দিনকাল
সিঙ্গেল মাদারদের দিনকাল

শোবিজ

ভোট আয়োজনে ইসিতে চিঠি
ভোট আয়োজনে ইসিতে চিঠি

প্রথম পৃষ্ঠা

শেষ ভালো যার সব ভালো তার
শেষ ভালো যার সব ভালো তার

সম্পাদকীয়

ক্লিন ইমেজের প্রার্থী চায় বিএনপির তৃণমূল
ক্লিন ইমেজের প্রার্থী চায় বিএনপির তৃণমূল

নগর জীবন

আজকের ভাগ্যচক্র
আজকের ভাগ্যচক্র

আজকের রাশি

তৌকীর-বিপাশার নতুন খবর
তৌকীর-বিপাশার নতুন খবর

শোবিজ

নির্বাচনি তহবিল জোগাড়ে তোড়জোড়
নির্বাচনি তহবিল জোগাড়ে তোড়জোড়

পেছনের পৃষ্ঠা

৯৮ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসা
৯৮ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসা

পেছনের পৃষ্ঠা

ধন্যবাদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস
ধন্যবাদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস

প্রথম পৃষ্ঠা

সড়কজুড়ে হাটবাজার
সড়কজুড়ে হাটবাজার

রকমারি নগর পরিক্রমা

হোটেল বদলে কক্সবাজারেই পাঁচ নেতা, এনসিপির শোকজ
হোটেল বদলে কক্সবাজারেই পাঁচ নেতা, এনসিপির শোকজ

প্রথম পৃষ্ঠা

রাজনীতিবিদদের মুখ দেখাদেখি যেন বন্ধ না হয় : তারেক রহমান
রাজনীতিবিদদের মুখ দেখাদেখি যেন বন্ধ না হয় : তারেক রহমান

প্রথম পৃষ্ঠা

টাঙ্গুয়ার হাওড়ে হুমকিতে জীববৈচিত্র্য
টাঙ্গুয়ার হাওড়ে হুমকিতে জীববৈচিত্র্য

পেছনের পৃষ্ঠা

বৃষ্টিতে পাহাড়ধসের শঙ্কা কক্সবাজার রেললাইনে
বৃষ্টিতে পাহাড়ধসের শঙ্কা কক্সবাজার রেললাইনে

নগর জীবন

চাপ বাড়ছে করদাতাদের ওপর
চাপ বাড়ছে করদাতাদের ওপর

পেছনের পৃষ্ঠা

নির্বাচনের আগে তিনটি দাবির বাস্তবায়ন করতে হবে : এনসিপি
নির্বাচনের আগে তিনটি দাবির বাস্তবায়ন করতে হবে : এনসিপি

প্রথম পৃষ্ঠা

ঘোষণাপত্রে ইসলামপন্থিদের অবজ্ঞা
ঘোষণাপত্রে ইসলামপন্থিদের অবজ্ঞা

প্রথম পৃষ্ঠা

প্রিয়াঙ্কার রহস্যঘেরা পোস্ট
প্রিয়াঙ্কার রহস্যঘেরা পোস্ট

শোবিজ

সিক্যুয়ালে ফিরছেন অপূর্ব
সিক্যুয়ালে ফিরছেন অপূর্ব

শোবিজ

তিস্তাপাড়ে আতঙ্ক কাটেনি বাঘাইছড়ির সড়ক তলিয়ে
তিস্তাপাড়ে আতঙ্ক কাটেনি বাঘাইছড়ির সড়ক তলিয়ে

পেছনের পৃষ্ঠা

দায়িত্বে অবহেলায় এসিল্যান্ডদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা
দায়িত্বে অবহেলায় এসিল্যান্ডদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা

পেছনের পৃষ্ঠা

সরানো গেল না তারের জঞ্জাল
সরানো গেল না তারের জঞ্জাল

রকমারি নগর পরিক্রমা

শিরোপায় চোখ ‘এ’ দলের
শিরোপায় চোখ ‘এ’ দলের

মাঠে ময়দানে

সাগরিকার ডাবলে বাংলাদেশের জয়
সাগরিকার ডাবলে বাংলাদেশের জয়

মাঠে ময়দানে

ড. ইউনূস জাতিকে ফ্যাসিবাদের স্বাদ চাখালেন
ড. ইউনূস জাতিকে ফ্যাসিবাদের স্বাদ চাখালেন

নগর জীবন

অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বন্দোবস্তের পরিবর্তন
অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বন্দোবস্তের পরিবর্তন

সম্পাদকীয়

সড়কে বোমা ফাটিয়ে ডাকাতি
সড়কে বোমা ফাটিয়ে ডাকাতি

দেশগ্রাম

২৬০ শিক্ষার্থী পেল স্কুল ব্যাগ
২৬০ শিক্ষার্থী পেল স্কুল ব্যাগ

দেশগ্রাম

2025-03-03 15:45:05