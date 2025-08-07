নওগাঁয় উন্মুক্ত লটারির মাধ্যমে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগ

নওগাঁ সদর উপজেলায় উন্মুক্ত লটারির মাধ্যমে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সদর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটির সভাপতি ইবনুল আবেদীন উপস্থিত থেকে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে এই লটারির কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। সদর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এই লটারির অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ সময় সদর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা গোলাম মাওলা, অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি দেওয়ান মোস্তাক আহম্মেদ রাজা, গণমাধ্যমকর্মী, আবেদনকারী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটির সভাপতি ইবনুল আবেদীন জানান, নওগাঁ সদর উপজেলার ২৯টি পয়েন্টে খাদ্যবান্ধব ডিলারের নিয়োগের নিমিত্তে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তার প্রেক্ষিতে ১২৯টি আবেদন পাওয়া যায়। যাচাই-বাছাইয়ে ৬৯টি আবেদন বৈধ হয়। সেই বৈধ আবেদনগুলোর মধ্যে প্রকাশ্যে লটারীর মাধ্যমে ২৯ জন ডিলারের নাম পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে তাদের চূড়ান্তভাবে নিয়োগ প্রদান করা হবে এবং উপজেলার নির্ধারিত পয়েন্টেগুলোতে চলতি মাস থেকেই খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির পণ্য বিতরণ কাজ শুরু করা হবে। ডিলার নিয়োগের প্রক্রিয়াকে যেন কেউ প্রশ্নবিদ্ধ করতে না পারেন সেলক্ষ্যে জেলা প্রশাসক স্যারের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকাশ্যে এই লটারী পদ্ধতিতে ডিলার নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হলো।
বিডি প্রতিদিন/এএ