দক্ষিণ ফ্রান্সে ভয়াবহ দাবানলে এক জনের মৃত্যু, হাজারো মানুষ গৃহহীন

দক্ষিণ ফ্রান্সের অড অঞ্চলে লা রিবোত গ্রামের কাছে মঙ্গলবার ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। এতে এক বৃদ্ধ নারী নিজ বাড়িতে মারা যান এবং একজন নিখোঁজ রয়েছেন।
এখনও পর্যন্ত ২৫টিরও বেশি বাড়ি পুড়ে গেছে এবং আড়াই হাজারের বেশি পরিবার বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে।
এটি এ বছর ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় দাবানল। ইতিমধ্যে ১৩ হাজার হেক্টরের বেশি এলাকা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যা আয়তনে প্যারিস শহরের চেয়েও বড়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ১ হাজার ৮০০ জনের বেশি দমকলকর্মী এবং ৫০০টি যানবাহন মোতায়েন করা হয়েছে।
লাগ্রাস, ফাব্রেজান, টুরনিসান, কুস্তুজ ও সাঁ লোরঁ দ্য লা কাবরিস এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তীব্র বাতাস, শুকনো গাছপালা এবং প্রচণ্ড গরমের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।
জোঁকিয়ের গ্রামের মেয়র জাক পিরো জানিয়েছেন, প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রাম আগুনে পুড়ে গেছে। তিনি বলেন, এটা মর্মান্তিক। চারদিকে শুধুই কালো ছাই, গাছগুলো সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই।
দাবানলে সাতজন দমকলকর্মী ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দুজন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
ফায়ার সার্ভিসের মুখপাত্র এরিক ব্রোকারদি একে অভূতপূর্ব দুর্যোগ বলে অভিহিত করেছেন।
প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ দমকলকর্মী ও স্থানীয় প্রশাসনের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। তিনি জনগণকে সর্তকতা অবলম্বনের আহ্বান জানান।
অঞ্চলটিতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কম বৃষ্টিপাত ও পুরনো দ্রাক্ষাক্ষেত্র সরিয়ে ফেলার কারণে আগুন আরও সহজে ছড়িয়ে পড়ছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।
সূত্র: বিবিসি
বিডি প্রতিদিন/নাজমুল