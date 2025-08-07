পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের দূতের বৈঠক

ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হওয়ার জন্য মস্কোকে যুক্তরাষ্ট্রের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ। রুশ সংবাদমাধ্যম বলছে, গতকাল দিনের শুরুতে উইটকফ মস্কো পৌঁছান। এরপর ক্রেমলিনে ৩ ঘণ্টার ওই বৈঠক হয়। প্রকাশিত ছবিতে পুতিন ও উইটকফকে একটি হলঘরে হাসিমুখে করমর্দন করতে দেখা গেছে।
ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতিতে পুতিন ১০ দিনের মধ্যে রাজি না হলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং মস্কোর সঙ্গে বাণিজ্য করা দেশগুলোর ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প।
এ সময়সীমা শেষ হচ্ছে আগামী শুক্রবার। তবে এ সময়ের মধ্যে কোনো চুক্তি হওয়ার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের প্রত্যাশা কম। ওদিকে, রাশিয়া ইউক্রেনে আকাশপথে ব্যাপক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। দায়িত্ব গ্রহণের আগেই ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি চাইলে এক দিনেই এ যুদ্ধ শেষ করতে পারেন। কিন্তু সে দাবি পূরণ হয়নি, বরং রাশিয়ার প্রতি তার অবস্থান এখন আগের চেয়ে কঠোর। গত মাসে এক মন্তব্যে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা অনেকবারই ভেবেছিলাম যুদ্ধ থেমে গেছে। তারপর প্রেসিডেন্ট পুতিন কিয়েভের মতো কোনো শহরে রকেট হামলা চালান, নার্সিং হোমে থাকা অনেক মানুষ মারা যায়।’ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি মনে করেন, রাশিয়ার অর্থনীতি চাপে না পড়া পর্যন্ত তারা শান্তির বিষয়ে গুরুত্ব দেবে না। তিনি মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এবং রুশ জ্বালানি কেনা দেশগুলোর ওপর শুল্ক আরোপের হুমকিকে স্বাগত জানিয়েছেন। এর আগে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে তিন দফা শান্তি আলোচনা হলেও যুদ্ধ বন্ধের কোনো অগ্রগতি হয়নি। রাশিয়ার সামরিক ও রাজনৈতিক শর্তগুলো কিয়েভ ও তার পশ্চিমা মিত্রদের কাছে এখনো ‘অগ্রহণযোগ্য’। -রয়টার্স