রাত-দিন বিছানায় শেকলে বন্দি অস্ট্রেলীয় নারী, পালালেন নাটকীয় উপায়ে

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যে এক নারীকে দিনের পর দিন শিকলে বেঁধে আটকে রাখার ভয়াবহ অভিযোগ উঠেছে তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে। প্রেমিক সন্দেহ করতেন, ওই নারী হয়তো অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক করছেন।
পুলিশ জানিয়েছে, ৩৪ বছর বয়সী জেন উডওয়ার্ড নামের ওই ব্যক্তি তার প্রেমিকা ব্রডি ম্যাকগুগান–কে রাতের বেলা পায়ের গোড়ালিতে ভারী ধাতব হাতকড়া ও তালা দিয়ে বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখতেন। সময়ের সঙ্গে নির্যাতনের মাত্রা এতটাই বাড়ে যে, শুধু রাতে নয়, দিনে-দুপুরেও তাকে শিকলে বাঁধা হতো। মাঝে মাঝে খাওয়ার সময় বা টয়লেটে যাওয়ার জন্য তাকে খুলে দেওয়া হতো, আবার কখনো সেটাও নয়।
পুলিশের বরাতে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ কর্প অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, উডওয়ার্ড ওই নারীর মোবাইল ফোন, ওয়ালেট ও চাবি কেড়ে নিয়েছিলেন। ফলে পরিবার, বন্ধু, এমনকি নিজের কর্মক্ষেত্র থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তিনি।
অবশেষে মঙ্গলবার ম্যাকগুগান সুযোগ পান পালানোর। ওইদিন উডওয়ার্ড তাকে নিউ সাউথ ওয়েলসের ওক ফ্ল্যাটস এলাকায় একটি এটিএম বুথে নিয়ে গেলে তিনি সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে পাশের একটি ফার্মেসিতে আশ্রয় নেন। সেখানে একজন ক্রেতার সহায়তায় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।
পুলিশ এসে তাকে শেলহারবার হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসকরা জানান, তার শরীরে একাধিক পুরোনো আঘাত রয়েছে— একাধিক পাঁজর ভাঙা, চোখের হাড় ভাঙা এবং সারা শরজুড়ে কালশিটে দাগ।
পালানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উডওয়ার্ডকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অপহরণ, শারীরিক আঘাত, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং অবৈধ আটক–সহ একাধিক পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগ আনা হয়েছে। তাকে জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে এবং অক্টোবর মাসে আবার আদালতে হাজির করা হবে
বিডিপ্রতিদিন/কবিরুল