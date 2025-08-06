দেশের অর্থনীতি ধ্বংসপ্রায় অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে : অর্থ উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর গত এক বছরে দেশের অর্থনীতি ধ্বংসপ্রায় অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।
বুধবার সচিবালয়ে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি ও সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির পৃথক সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
ড. সালেহউদ্দিন বলেন, গত বছরের গণঅভ্যুত্থানের আগে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত সংকটাপন্ন। সেই পরিস্থিতি থেকে এখন অনেকটাই স্থিতিশীল পর্যায়ে এসেছে। তবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জ্বালানি খাতের উন্নয়ন এবং ব্যবসায়ীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা এখন বড় চ্যালেঞ্জ।
তিনি বলেন, মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও নন-ফুড খাতে চাপ রয়ে গেছে। শুল্ক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে, যেখানে শুল্কহার ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশে আনা হয়েছে। নিটওয়্যার কারখানাগুলো দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারলেও ওভেন কারখানাগুলো সমস্যায় পড়তে পারে।
অর্থ উপদেষ্টা আরও বলেন, ব্যাংকিং খাতে সংস্কারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক রোডম্যাপ তৈরি করেছে। পুঁজিবাজারেও সংস্কার কার্যক্রম চলছে। পাশাপাশি এনবিআরকে দু'টি বিভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা রয়েছে।
তিনি বলেন, ডিসেম্বরের মধ্যে কিছু সংস্কার কার্যক্রমের বাস্তবায়ন দেখা যাবে। সরকার এখন বাস্তবায়নযোগ্য ও দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করছে।
