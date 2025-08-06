ঢাকায় বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা, বাড়তে পারে তাপমাত্রা

ঢাকার আকাশে মেঘের আনাগোনা বেড়েছে। আজ বুধবার (৬ আগস্ট) সকাল থেকে আংশিক মেঘলা থেকে মেঘলা আকাশ থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। এছাড়া রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় হালকা বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।
আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টায় ঢাকায় দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটার গতিতে বাতাস প্রবাহিত হতে পারে।
আজ সকাল ৬টায় রাজধানীতে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯৪ শতাংশ।
গতকাল মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ২৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর।
আবহাওয়া অধিদফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। তবে মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির কারণে গরমের তীব্রতা কিছুটা সহনীয় থাকতে পারে।
