নওগাঁয় দুই দিনব্যাপী বাংলা ইশারা ভাষার প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু

নওগাঁ জেলায় বাক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী বাংলা ইশারা ভাষা প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা বাস্তবায়িত হচ্ছে।
বুধবার (৬ আগস্ট) সকালে নওগাঁ সদর উপজেলা অডিটোরিয়ামে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জান্নাত আরা তিথির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. মুনীর আলী আকন্দ, জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা নূর মোহাম্মদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইবনুল আবেদীন।
কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন রাজশাহী সমাজসেবা অধিদপ্তরের বাংলা ইশারা ভাষার শিক্ষক সায়েম খাঁন ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের বাংলা ইশারা ভাষার সংবাদ পাঠক আরিফুল ইসলাম ও রাজশাহীর পিএইচটির সহকারী শিক্ষক আবু তাহের ইবনে সায়েম।।
জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল বলেন, বিশ্বে ৭ হাজারের উপর ভাষা রয়েছে। আমাদের দেশে প্রায় ৪৫ লাখ প্রতিবন্ধী রয়েছে। তার মধ্যে শতকরা ৩ ভাগ প্রতিবন্ধীর শিকার। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলার ৪টি বাক প্রতিবন্ধী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কুল ভ্যান ও বাগ প্রদান করা হয়েছে। নওগাঁয় ৭৩৭১জন বাক প্রতিবন্ধী রয়েছে। বর্তমান সরকার ও নওগাঁ জেলা প্রশাসন এদের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলা ইশারা ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে এক ভাষার মানুষ অন্য ভাষার দেশে গেলে ভাষা সংক্রান্ত যে জটিলতায় ভোগেন সেই ভোগান্তি থেকে মুক্তি পেতে এবং দেশের বাক প্রতিবন্ধীদের দেশের সম্পদ হিসেবে তৈরি করতে এই ইশারা ভাষার কোন বিকল্প নেই। তাই এই স্বল্প সময়ে প্রশিক্ষণ থেকে লব্ধজ্ঞান নিজেরা আয়ত্ত করবো এবং আশেপাশের বাকপ্রতিবন্ধী মানুষদের সঙ্গে শেয়ার করবো। এছাড়া প্রতিটি মানুষের জন্যই এই ইশারা ভাষা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
প্রশিক্ষণ কর্মশালায় জেলার সকল উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, বিভিন্ন উপজেলার ৫২জন বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি, জেলার সকল প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিসহ প্রমুখ অংশগ্রহণ করছেন।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ