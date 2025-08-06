জুলাইয়ের প্রতিশ্রুতি

কেউ কথা রাখেনি- এ অনুভূতি জাতিকে স্বাধীনতার পর থেকে আশাহত করে আসছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ২ লাখ মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের হাতে। স্বাধীনতা গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের মানুষের হাজার বছরের ইতিহাসের সেরা অর্জন। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। গণতান্ত্রিক চেতনা সরকার ও রাষ্ট্রকাঠামোর পরিচালিকা শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও নিশ্চিত করা যায়নি। ’৯০-এর গণ আন্দোলনের প্রত্যাশা ছিল দেশ গণতন্ত্রের পথে চলবে। তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী পরিচালিত হবে দেশের রাজনীতি, সরকার ও সংসদ। কিন্তু সে প্রত্যাশা মুখ থুবড়ে পড়তে সময় লাগেনি। দেশের ইতিহাসে জুলাইয়ের গণ অভ্যুত্থানও জাতিকে স্বপ্ন দেখিয়েছে গণতন্ত্রের। স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার। ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তার। সংগত কারণেই এ প্রত্যাশা যাতে পূরণ হয় সে তাগিদ দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সোমবার যুবদল আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, তার দল বিএনপি চায় জনবান্ধব রাজনীতি। তার দলের লক্ষ্য মানুষের ভোটের অধিকার আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। এ বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। জনগণ প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন চায়। জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারলেই হওয়া যাবে নেতা। জনগণ প্রত্যাখ্যান করলে নেতা থাকা যাবে না। ১৭ বছর দেশের মানুষ অত্যাচার, গুম, খুনের শিকার হয়েছেন। অভ্যুত্থানের শহীদদের ত্যাগের প্রতি সম্মান জানাতে হবে। দেশের ছাত্র ও যুবসমাজ যারা দেশকে গড়ে তুলবে, এগিয়ে নেবে, যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রত্যাশিত দেশ গড়ে তুলতে হবে। কীভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায় সে চেষ্টা করতে হবে। আমরা যদি ছোট ছোট উদ্যোক্তা তৈরি করতে পারি, তাহলে মানুষের কর্মসংস্থান হবে। কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তর করা হবে। বিএনপি নেতার দেওয়া ভার্চুয়ালি বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের বিশ্বাস, জুলাই চেতনা অনুসরণে দেশের রাজনীতি জনপ্রত্যাশার পরিপূরক হয়ে গড়ে উঠবে।
শিরোনাম
- ট্রাম্পের ৫০% শুল্ক : ভারতের শেয়ারবাজারে বিশাল ধস, নামবে জিডিপিও!
- মাঝ আকাশে যাত্রী অসুস্থ, ইস্তাম্বুলে বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটের জরুরি অবতরণ
- সেমিকন্ডাক্টরে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা ট্রাম্পের
- রোজার আগেই নির্বাচনি ট্রেন নির্ধারিত স্টেশনে পৌঁছাবে : প্রিন্স
- ঝিনাইদহে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ
- ‘ফিলিস্তিনের পেলে’ সুলেমান ওবেইদকে গুলি করে হত্যা করল ইসরায়েলি বাহিনী
- চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ২১টি স্বর্ণবারসহ যুবক আটক
- বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র্যালিতে জনতার ঢল
- পদ্মার ভাঙনে নিঃস্ব শরীয়তপুরের শত শত পরিবার
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০.৮ বিলিয়ন ডলার: বাংলাদেশ ব্যাংক
- ভারতের পর চীনের ওপরও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করতে চান ট্রাম্প
- ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে ইসি
- কিশোরগঞ্জে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
- বাংলাদেশে শরিয়তবিরোধী কোনো আইন প্রণীত হবে না : সালাহউদ্দিন
- গৌরনদীতে গাঁজাসহ আটক মাদক বিক্রেতার এক বছরের কারাদণ্ড
- জুলাই মাসে দেশের সামগ্রিক পিএমআই সূচক বেড়ে ৬১.৫
- বগুড়ায় গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু
- বাস পুকুরে, প্রাণ গেল তিন মাসের শিশুর
- ২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েও পড়া হলো না রাফিয়ার
- রমজানের আগে নির্বাচন দিয়ে সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে : রিজভী
প্রকাশ: ০০:০০, বুধবার, ০৬ আগস্ট, ২০২৫
জুলাইয়ের প্রতিশ্রুতি
গণতন্ত্রের পথে চলুক দেশ
প্রিন্ট ভার্সন
টপিক
এই বিভাগের আরও খবর
সর্বশেষ খবর
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের কর্পোরেট কাভারেজ প্রধান ফারিয়া কবির
১ ঘণ্টা আগে | কর্পোরেট কর্নার
ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ, মোদিকে আদানি ইস্যুতে তুলোধুনো করলেন রাহুল
১১ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম
'সাগরের পাড়ে বসে গভীরভাবে ভাবতে চেয়েছি গণঅভ্যুত্থান ও নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানের রূপরেখা নিয়ে'
৬ ঘণ্টা আগে | রাজনীতি